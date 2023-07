Três pessoas perderam a vida, na madrugada desta quarta-feira, no município do Ambriz, Bengo, em sequência de uma colisão entre duas viaturas, na estrada nacional 1000, no troço que liga o desvio do Kinzove do Onzo.

De acordo com o porta-voz da delegação do Ministério do Interior no Bengo, Gaspar Luís, o acidente ocorreu quando o condutor do veículo circulava no troço rodoviário a alta velocidade, tendo perdido o controlo do seu veículo e embatido contra o veículo que circulava no sentido oposto. A colisão resultou na morte dos três ocupantes, tendo os cadáveres sido removidos para a morgue do hospital municipal do Ambriz.

O condutor que causou o acidente colocou-se em fuga após o sucedido, mas diligências já estão em curso para o localizar, bem como para detê-lo.