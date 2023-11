Um vendedor ambulante, de 25 anos, matou à facada um jovem de 18 anos que o assaltou na via pública na cidade de Caxito, província do Bengo.

O ambulante desferiu um golpe no peito do assaltante após este e os seus comparsas lhe roubarem 75 mil kwanzas.

Segundo relatos a Polícia Nacional, o incidente ocorreu no fim de semana, na cidade de Caxito, quando o jovem vendedor ambulante estava a ser espancado pelos marginais que exigiam mais dinheiro.

Conta a Polícia que o homem, na tentativa de se defender da agressão, porque não queria perder todo o negócio, recorreu a uma faca e desferiu um golpe contra o peito de um dos agressores, que faleceu numa unidade hospitalar de Caxito onde deu entrada com ferimentos graves.

A Polícia Nacional no Bengo confirmou ao Novo Jornal a detenção do vendedor ambulante, no fim de semana, na cidade de Caxito, e assegura que o homem já foi presente à justiça.

A polícia desaconselha as pessoas a reagirem aos assaltos, assim como a fazer justiça por mãos próprias. O vendedor ambulante é agora acusado do crime de homicídio qualificado.