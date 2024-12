Benguela: Alvoroço na Educação com professores em protesto devido a atrasos salariais

Passados os primeiros seis dias do mês de Dezembro, centenas de professores do ensino geral na província de Benguela prevalecem sem os salários de Novembro, que começaram a ser pagos na última semana em todo o País, estando por isso a exigir explicaçõoes ao sector da Educação sobre as causas do atraso.