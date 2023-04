Benguela: Baía Farta sem energia devido à vandalização de sete torres de alta tensão - ENDE diz que prejuízo está avaliado em mais de um milhão de dólares

Sete torres de transporte de cabos de alta tensão de energia foram vandalizados, esta quarta-feira, 12, na zona B, no município de Benguela, o que deixou o município da Baia Farta privado do fornecimento de luz eléctrica. Os criminosos usaram instrumentos cortantes como serras e rebarbadoras, derrubaram as torres e roubaram os metais, que transportaram em motas de três rodas, soube o Novo Jornal.