O porta-voz do Comando Provincial de Benguela da Polícia Nacional, Ernesto Tchiwale, citado pela ANGOP, disse que "o agente trabalhava na 3ª esquadra do Comando Municipal do Lobito como 3ª sub-chefe, com a função de especialista de informações policiais.

O efectivo da polícia foi apanhado em flagrante nesta segunda-feira, na cidade do Lobito, quando recebia a primeira prestação (10 mil kwanzas) do pagamento nas mãos do individuo, que foi encontrado e detido com uma grande quantidade de liamba.

De acordo com a PN, a detenção do homem ocorreu por intermédio de uma denúncia anónima que dava conta que o 3ª sub-chefe, estava a receber dinheiro em troca da liberdade de um cidadão. As autoridades locais deslocaram-se então ao local, no sentido de apurar a veracidade das denúncias.

Após confirmação, a IGAE, em coordenação com a PN e o Serviço de Investigação Criminal (SIC), detiveram o efectivo de imediato.

A operação resultou ainda na apreensão de grandes quantidades de droga do tipo liamba, bem como os 10 mil kz em causa. Quanto ao homem detido, será presente ao juiz de garantia e vai responder pelo crime de corrupção passiva.