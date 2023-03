O homem, em declarações à PN, "confessou que inventou a informação pelo simples facto de ter ouvido alguns boatos nas ruas sobre o assunto, e também ligou para um programa de rádio local, fazendo passar a notícia como se fosse verdadeira, criando o pânico na população".

Como o Novo Jornal noticiou no dia 17 de Fevereiro, o Serviço de Investigação Criminal em Benguela (SIC) contestou os relatos que circulavam nas redes sociais sobre a vaga de raptos de crianças nesta província.

No percurso das investigações em torno do caso, o cidadão nacional de 36 anos foi apanhado no bairro 4 de Fevereiro, após ter posto a circular que três crianças foram raptadas na escola Rei Katiavala, localizada no município do Lobito, explicou a PN-Benguela.

As autoridades da província de Benguela garantem que as investigações vão continuar até colocar um ponto final nestes falsos alarmes e o homem, que já se encontra detido, será encaminhado para o Ministério Público.