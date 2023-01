O Serviço de Investigação Criminal em Benguela (SIC) deteve dois homens de 40 e 62 anos, na cidade do Lobito, por introdução de mais de 700 mil dólares norte-americano falsos no mercado nacional, reproduzidos na província do Kwanza-Sul.

O porta-voz do SIC-Benguela, Francisco Vieira, em declarações ao Novo Jornal, disse que "os homens reproduziram as notas no Kwanza-Sul, através do aplicativo do sistema scanner e fizeram circular no Lobito um montante de dinheiro falso, sendo encontrados em sua posse, apenas cerca de 797 mil dólares".

Francisco Vieira disse ainda que "estes valores encontrados na posse dos implicados tinham como destino o circuito legal, situação que não veio a acontecer".

O SIC explica que o primeiro homem foi detido na via pública, quando circulava com cinco notas de valor facial de 100 dólares norte-americanos, no bairro da Belavista. Já o seu comparsa foi detido na sua residência, com um total de 796,7 mil dólares.

Este processo de detenção dos envolvidos ocorreu graças a denúncias efectuada pela população que suspeitava dos movimentos dos falsificadores.

Os homens estão detidos e serão presentes ao Ministério Público.