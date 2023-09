Dois jovens no Lobito foram detidos e acusados de terem assassinado em circunstâncias diferentes três moto-taxistas, com recurso a armas de fogo para depois roubaram as motorizadas que venderam nos mercados informais da província de Benguela.

Os indivíduos foram capturados na província do Bié nesta semana e estão envolvidos em 19 crimes, de acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Francisco Vieira.

A dupla realizou o primeiro crime no município do Lobito, na via pública, do bairro Novo, onde vítima foi um cidadão de 31 anos, no município sede, eles mataram duas pessoas, um no troço Benguela-Caimbambo e o outro no bairro Viva Paz, junto à praça de Canjelele.

Nas três cenas criminosas, os acusados usaram armas de fogo do tipo AKM, fizeram-se passar por passageiros, dirigiram-se até às paragens dos motoqueiros dos municípios em causa e solicitaram o serviço de táxi.

Já com o plano traçado, os homicidas, em ocasiões diferentes, exigiram aos moto-taxistas que os levassem apenas numa só moto, de maneira à facilitar a sua execução.

Sempre que chegassem numa zona isolada, os assaltantes faziam recurso a armas que carregavam em mochilas e atiravam à queima-roupa contra os moto-taxistas, que acabavam por perder a vida no momento e os suspeitos colocavam-se em fuga com as motos roubadas.

A detenção dos homens ocorreu por intermédio de uma denúncia anónima que foi efectuada ao SIC, que davam conta que os jovens que praticavam estes actos criminosos em Benguela abrigavam-se no Bié.

Os jovens foram detidos nesta terça-feira e serão encaminhados para o juiz de garantia. Foram apreendidas cinco motorizadas roubadas que se encontravam em sua posse.