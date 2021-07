"Todas as visitas dos membros do Executivo e dos órgãos da Administração Local do Estado ao exterior devem ser realizadas em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores e a Missão Diplomática de Angola no respectivo Estado", determina o Despacho Presidencial Interno n.º 02/2021, de 14 de Junho do corrente ano, assinado pelo PR, João Lourenço, reforçado pela "necessidade de se garantir maior coordenação na realização das viagens ao exterior". É uma medida acertada de João Lourenço, que visa colocar "ordem no circo" e que apenas peca por ser tardia. É óbvio haver necessidade de ser colocada uma ordem oficial, ou seja, é lamentável que o Titular do Poder Executivo tenha de fazer um despacho para elucidar os seus auxiliares que não devem coordenar com o MIREX e as missões diplomáticas as suas saídas para o exterior. A questão aqui é o da clarificação das viagens ao exterior em representação do Executivo. Devem-se definir, prévia e claramente, os objectivos das viagens e avaliar o seu impacto nas acções do Executivo e do próprio País.