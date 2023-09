A Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE) deteve quatro funcionários públicos, dois da direcção municipal do Lobito da saúde e dois da loja de registos da cidade de Benguela, por cobrança indevida de dinheiro aos utentes para emissão de documentos.

A informação foi avançada nesta terça-feira ao Novo Jornal pelo chefe de departamento de tecnologia de informação e comunicação institucional da IGAE-Benguela, Crisóstomo Novais.

Os trabalhadores da direcção municipal da saúde, segundo Crisóstomo Novais, arrecadaram mais de 190 mil kwanzas ao cobrarem a várias pessoas 4.100 a 5000 kz, para a emissão de atestado médico para efeito de matrícula e carta de condução, documentos estes que custam apenas 176 kz.

Já as duas funcionárias da área do Cartório Notarial da loja de registo da cidade de Benguela foram apanhadas em flagrante pelas autoridades quando recebiam 2.300 kwanzas das mãos de um utente para acelerar o processo de autenticação da cópia do seu passaporte.

A IGAE realizou estas operações em colaboração com o Comando Provincial de Benguela da Polícia Nacional e com o Serviço de Investigação Criminal.

Questionados pelas forças policiais sobre o conhecimento dos esquemas que os funcionários destas instituições têm feito, o administrador da loja de registos e a directora municipal do Lobito da saúde alegaram "não ter conhecimento das cobranças indevidas praticadas pelas funcionárias".

O porta-voz do IGAE-Benguela explica que já foi elaborada uma nota de aviso a proibir o recebimento de valor em cash, ressaltando que o procedimento de pagamento é por via RUPE, na Conta Única do Tesouro (CUT).