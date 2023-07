A discussão entre dois seguranças de uma empresa em Benguela acabou da pior forma possível, com um deles a disparar mortalmente sobre o outro. O motivo: ambos alegavam ser superiores hierárquicos um do outro.

"Ambos queriam ser chefes, nenhum aceitava a ideia de ter um cargo abaixo do outro, e, na luta entre o sim e o não, um dos seguranças ficou irritado e não conseguiu controlar-se", contou ao Novo Jornal o porta-voz do Comando Provincial de Benguela da Policia Nacional.

O crime ocorreu no município do Lobito, quando os operativos de segurança se encontravam a trabalhar. No decurso do dia surgiu uma desavença entre eles sobre as funções que cada um exercia na empresa, contou Ernesto Tchiwale.

De seguida, muniu-se com a sua própria arma de serviço, disparou um tiro à queima-roupa sobre o seu colega, atingindo-o no abdômen. O homem não aguentou o ferimento e acabou por morrer naquele instante.

Questionado pela PN sobre as motivações que o levaram a matar o seu colega, o acusado respondeu: " ele não se conformava com a ideia de eu ser seu superior hierárquico".

Foi possível prender o operativo por intermédio de uma denúncia feita pelas testemunhas do conflito à polícia.

O homicida já se encontra detido e ficou apreendida a arma usada no crime, com um carregador contendo cinco munições.

Quanto ao cadáver, foi removido para a morgue do Hospital Geral do Lobito.