O porta-voz do gabinete de comunicação institucional do SIC-Benguela, Francisco Viera, conta que uma boa parte das armas que foram vendidas vieram de Luanda e as outras são provenientes das demais províncias.

Francisco Viera disse ainda que o fornecedor das armas de fogo da província de Luanda encontra-se foragido até ao momento, mas diligências vão continuar para o localizarem.

As armas, segundo o porta-voz, foram vendidas nos demais grupos de marginais que existem na província de Benguela.

Francisco Viera realça igualmente que, quando os grupos não têm dinheiro para adquirir o material, eles fazem troca de serviços ou de objectos.

No momento da operação efectuada nos bairros 11 de Novembro, Acácias e 71, apenas foi apreendida uma arma de fogo de marca Star sem munições, que havia restado das vendas dos militantes, que já se encontram detidos.