O Serviço de Investigação de Criminal (SIC) deteve, recentemente, um homem de 26 anos acusado de matar um amigo por causa de 500 Kwanzas, na cidade de Benguela, informou hoje ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-Benguela, Victorino Kotingo.

O responsável pela comunicação do SIC-Benguela disse que o crime ocorreu por volta das 14:30 de sexta-feira, 21, quando o acusado desferiu um golpe na zona do tórax do amigo após um desentendimento por causa de 500 Kwanzas.

Victorino Kotingo adiantou que a vítima morreu no local devido à gravidade do ferimento.

"O acusado, após cometer o crime, foi detido de imediato e confessou a autoria", descreveu.

Salientar que o detido será presente ao Ministério Público (MP) para o primeiro interrogatório judicial.