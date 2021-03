Os arguidos, de 24, 26 e 29 anos, "arriscam a pena de 24 anos de cadeia por terem matado um homem de 35 anos, por motivos fúteis, na noite de Domingo, 14, e terem abandonado o cadáver", no município de Catumbela, província de Benguela.

Segundo a acusação, os arguidos confessos, residentes no município da Catumbela, no bairro do Cantinho do Rio, no Domingo, dia 14, deste mês, por volta das 22:00, por presumível efeito de droga, teriam interpelado a vítima sem motivos plausíveis.

Pouco depois "levaram a vítima até ao interior da residência de um dos acusados, onde foi submetido a tortura e, posteriormente, levado para um local situados junto da marginal da Catumbela, onde foi novamente amarrado a uma janela e torturado até à morte".

De acordo com a fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR) em Benguela, os arguidos desferiram golpes letais com uma catana e "posteriormente abandonaram o corpo naquele mesmo local, ensanguentado e com os braços amarrado num gradeamento".

Ao Novo Jornal, o porta-voz do SIC-geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, explicou que os moradores da zona onde ocorreu o crime denunciaram o crime ao piquete do SIC-Benguela.

"Logo pela manhã desta segunda-feira,15, os moradores que circulavam no arredor do crime, se aperceberam da situação e prontamente denunciaram o sucedido ao piquete integral do SIC-Benguela, que prontamente desencadeou diligências que culminaram com a detenção dos presumíveis autores confessos do crime de homicídio qualificado e profanação de cadáver", disse, salientando que durante a detenção dos suspeitos, foi ainda apreendido a catana utilizada.