BFA vai apoiar Executivo no combate à malaria com 30 milhões kz, mas hoje foi dia de premiar associações que trabalham para melhorar a vida dos mais vulneráveis

O Banco de Fomento Angola (BFA) vai apoiar o Executivo na luta de combate à malaria, em parceria com uma instituição internacional, com um valor de 30 milhões de kwanzas. O programa prevê a promoção de uma campanha de distribuição de mosquiteiro de longa duração no período de Maio a Junho de 2022, nas províncias do Kwanza-Norte, das Lundas Sul e Norte, de Malanje, do Uíge e do Zaire, mas hoje foi dia de premiar as associações não-governamentais que trabalham para melhorar as condições de vida dos mais vulneráveis.