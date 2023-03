Bié: Burla da troca de euros por kwanzas "leva" dois milhões a português - Perfil falso no Facebook serviu de "isco"

Uma mulher criou um perfil falso no Facebook em nome de Ana Rocha, sobrinha do cidadão de nacionalidade portuguesa, António da Rocha, e fez-se passar por ela nas redes sociais conseguindo burlar o homem em dois milhões de kwanzas, na província do Bié.