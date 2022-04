O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, na segunda-feira, no município do Cuemba, Bié, o director municipal da empresa de água e saneamento, suspeito do desvio de combustível destinado ao funcionamento da maquinaria de distribuição da água da população local.

Segundo o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, a detenção do director municipal da empresa de água e saneamento aconteceu cerca das 8:00 da manhã desta segunda-feira, 18, quando o homem se encontrava no seu local de trabalho a comercializar o produto.

"O cidadão foi detido em flagrante no seu local de trabalho, em função de um período de fortes investigações que desencadeámos há mais de um mês por via de uma denúncia anónima", disse, acrescentando que desde aquela a data as investigações continuaram até ao SIC ter elementos de prova que incriminam o responsável da água e saneamento na província.

"Quando tivemos a informação da situação não notificámos o indivíduo para não levantar suspeitas, trabalhámos arduamente até ter provas de que o mesmo estava envolvido no desvio e venda de combustível. Acabou por ser detido em flagrante quando comercializava o produto que se destinava à empresa de água e saneamento para o funcionamento da maquinaria de distribuição da água para a população local", descreveu, salientando que o suspeito foi presente hoje ao Ministério Público (MP) para conhecer as eventuais medidas de coacção.