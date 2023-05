Um homem na província do Bié foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) pelo homicídio do seu filho, com recurso a um ferro, no município do Cuíto.

O porta-voz do SIC no Bié, Simão Lucas Londaca, contou que o crime ocorreu no bairro Piloto, quando os pais do bebé se desentenderam no interior da sua residência por causa dos problemas pessoais que estavam a enfrentar.

"No decorrer da discussão entre o casal, o homem muniu-se de um instrumento contundente (ferro), com o intuito de golpear a mulher, mas acabou repentinamente por atacar o bebé que se encontrava deitado na cama", contou Simão Lucas Londaca, acrescentando que a criança foi atingida fortemente e não aguentou os ferimentos, tendo morrido naquele instante.

"O pai fugiu tão logo que se apercebeu que o seu filho tinha acabado de perder a vida com o golpe", explicou o porta-voz do SIC no Bié

No dia seguinte, a mãe do bebé dirigiu-se ao piquete do SIC naquele município e fez uma participação do crime cometido pelo marido, tendo os oficiais recebido todos os dados necessários do acusado, conseguindo localizá-lo no mesmo dia num dos bairros do Cuíto.

O SIC informa que o homem está detido e será encaminhados para o Ministério público.