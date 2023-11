Dois homens que praticavam assaltos na via pública, na província do Bié, foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) na posse de armas AKM e fardas das Forças Armadas Angolanas (FAA).

O grupo de assaltantes é composto por três elementos com mais de 20 anos, nesta semana, mas foram apenas detidos dois, o outro membro encontra-se foragido até ao momento.

As autoridades ainda não sabem onde é que os meliantes foram encontrar as fardas das FAA e as armas de guerra.

O porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Bié, Simão Lucas Londaca, explica que a detenção dos indivíduos ocorreu numa acção realizada pelo SIC e pela Polícia Nacional, no bairro Catemo, município do Kuito.

Em sua posse do grupo, que foi apanhado em flagrante pelas autoridades, foram encontrados duas armas de fogo, sendo uma do tipo AKM com cano cortado com um carregador contendo 19 munições, e uma pistola de marca Macarov com duas munições, um par de fardamento das FAA e dois passadores, sendo um de capitão e o outro de sargento-chefe.

Estes meio encontram-se igualmente apreendidos. Quanto aos detidos, serão encaminhados para o juiz de garantia, enquanto diligências prosseguem para a localização e detenção do foragido.