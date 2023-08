A Polícia Nacional (PN) na província do Bié deteve três homens, acusados de vandalismo e furto de vários materiais em algumas residências do complexo habitacional "500 casas". Os assaltantes pretendiam vender os materiais roubados nos principais mercados do município do Cuíto.

Tendo sido encontrados e apreendidos na posse de 38 tampas de disjuntores eléctricos, 20 fechaduras, 11 janelas, quatro sanitas, quatro lavatórios de quarto de banho, cinco chuveiros, três torneiras, dois lava-louça e duas portas, os assaltantes, com idades entre os 22 e os 25 anos, foram detidos nesta quarta-feira no bairro Caluco, fruto de uma denúncia efectuada às autoridades pelos populares.

A direcção da PN-Bié explica que os ladrões praticam os assaltos no período da noite, aproveitando-se da pouca circulação dos moradores no complexo habitacional.

Os homens foram encaminhados para o juiz de garantias.

Como o Novo Jornal noticiou no mês passado, esta situação também ocorreu recentemente nas casas que se encontram desocupadas na centralidade do Luhongo, na província de Benguela, e na centralidade da Praia Amélia, no Namibe.

A falta de ocupantes em algumas residências nas centralidades a nível do País é uma das principais causas do vandalismo e dos furtos constantes nestes locais, pois os meliantes aproveitam-se deste facto para fazerem de negócio com os materiais que subtraem do interior das casas.