O director do Departamento de Recursos Humanos da delegação do Ministério do Interior no Bié (MININT) foi baleado mortalmente por um agente de segunda classe da Polícia Nacional (PN), depois de este o apanhar com a sua ex-mulher na cama, no município do Kuito.

A informação foi confirmada pelo gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do MININT-Bié, que informou que o acusado faz parte da unidade de segurança e protecção de entidades protocolares da PN.

O incidente aconteceu no período da noite no bairro Mayaya, quando o agente da polícia se dirigiu à casa da ex-mulher para visitá-la e se deparou com os dois na cama, segundo as autoridades. O acusado fez dois disparos à queima-roupa contra o oficial do SIC, atingindo-o na região abdominal.

O agente, após ver o oficial estendido no chão, tentou socorre-lo, transportando-o para o Hospital Municipal do Kuito, mas a vítima não aguentou os ferimentos e acabou por morrer no caminho.

O agente fugiu do local, mas foi detido horas depois pelo Serviço de Investigação Criminal no Bié, e será encaminhado para o juiz de garantia.