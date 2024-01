Um efectivo da Polícia Nacional(PN) matou a sua mulher a tiro por razões passionais e depois suicidou-se com a mesma arma, no município do Kuito, província do Bié.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Bié da Polícia Nacional autor do crime era 3ª subchefe da 3ª esquadra do Comando Municipal do Kuito.

Este desfecho trágico é resultado de longas e violentas discussões que o casal tinha repetidamente e a tragédia sucedeu no quintal de sua residência, no bairro Belo Monte, Kuito..

O agente de 33 anos, segundo as autoridades, abandonou o seu posto de trabalho e dirigiu-se até à sua casa onde iniciou uma nova discussão que terminou com a morte da mulher e o seu suicídio com recurso a uma AKM.

O homem disparou na região do peito da sua mulher de 30 anos, de seguida, fez um outro disparo na sua própria cabeça e ambos acabaram por morrer naquele instante.

Após os disparos, os populares fizeram uma participação às autoridades e os efectivos do Serviço de Investigação Criminal removeram os cadáveres para a morgue do Hospital Provincial do Bié.