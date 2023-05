Mais de 500 familiais que dependem directamente da água do Rio Cuquema, no município da Camacupa, província do Bié, queixam-se da poluição da água do rio há vários meses e acusam as empresas que exploram inertes e lavam areia no rio de serem as responsáveis pela contaminação da água. Há relatos de doenças e de mortes de animais aquáticos, soube o Novo Jornal junto das populações.

O silêncio das autoridades locais e a não responsabilização criminal das empresas que exploram inertes e lavam areia no rio preocupa a população das aldeias do Chambula, Ungundu, Diengue, Mbeu, Kapango, Ngonde, Cuquema, Nholonga, Ndjamba, Rita, Kanguegue, Chaveia e Chinlhanla, que assegura que a água é imprópria para o consumo humano e de animais.

A denúncia foi feita ao Novo Jornal na semana passada, por populares residentes na região do Rio Cuquema, que dista 17 km da cidade do Kuito.

Um fazendeiro, que solicitou anonimato, disse que perdeu 10 cabeças de gado em apenas dois dias por conta da água poluída do rio.

"Está demais. A água está poluída em toda a sua extensão e não se compreende o silêncio das autoridades face a esta situação que já dura há meses", lamentou.

O Novo Jornal contactou alguns habitantes da região de Cuquema que descreveu a situação como sendo crítica e preocupante.

Segundo os populares, com ou sem chuva a água do rio continua na mesma e não serve sequer para a lavagem das roupas dentro e fora do rio.

Conforme a denúncia, vários animais aquáticos estão a morrer e milhares de plantações a estragarem-se nos campos e lavras.

"Há também várias pessoas com infecção urinária e febre tifoide nas aldeias", salientam os queixosos, que estranham a coincidência.

Os denunciantes dizem que agora percorrem vários quilómetros para conseguirem água nos rios vizinhos e acrescentam que muitos jacarés estão a fugir do rio por conta da água estar imprópria.

Entretanto, soube o Novo Jornal, a água imprópria do Rio Cuquema é usada apenas para feitura de blocos de adobe, o que é muito comum na região do Camacupa.

Os denunciantes asseguram que há uma empresa pertencente a um general das Forças Armadas (FAA) ligado ao partido do poder (o MPLA), que tem uma vala directa ao rio onde são despejados todos os lixos da exploração de inertes e das lavagens de brita e areia.

"Precisamos que os inspectores do Ministério do Ambiente venham ver isso", solicitaram os munícipes ao Novo Jornal.

O ambientalista José Silva é de opinião que as empresas que exploram na região sejam responsabilizadas.

"As entidades competentes devem fazer uma auditoria e ver se essas empresas estão a cumprir as recomendações de impacto ambiental", disse o ambientalista, assegurando que muitas vezes as leis e as recomendações não são cumpridas.

Sobre o assunto, o Novo Jornal tentou ouvir a directora do gabinete provincial do Bié do ambiente, gestão de resíduos e serviços comunitários, josefina Carlos, assim como o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Ambiente, mas não obteve resposta.

O Rio Cuquema é o primeiro grande afluente, na margem esquerda, do Rio kwanza. É um rio totalmente planáltico.