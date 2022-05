Bié: Mulher em prisão preventiva acusada de matar sogra e nora com o argumento de que "eram feiticeiras"

Uma mulher que, na semana passada, matou a nora e a sogra à pancada, no município de Catabola, na aldeia de Canjonjo, província do Bié, ficou esta segunda-feira em prisão preventiva, depois de assumir o crime, argumentando que matou as vítimas por estas serem feiticeiras.