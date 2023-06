Um oficial do comando provincial do Bié da Polícia Nacional (PN) foi agredido até à morte por desconhecidos, no seu posto de trabalho, por motivos ainda não identificados, no município do Cunhinga.

O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Bié (SIC), Simão Lucas Londaca, disse que "a vítima encontrava-se a trabalhar no centro de captação de água do município quando foi surpreendido por meliantes".

Aproveitando-se da pouca movimentação no local, os homicidas segundo o SIC, espancaram brutalmente o agente, que não aguentou os ferimentos e acabou por morrer naquele instante.

As autoridades no Bié explicam que os homens ainda se encontram foragidos, mas diligências já prosseguem no sentido de os localizar e apreender a arma do tipo AKM que estes roubaram à vítima.

Quanto ao cadáver do polícia, foi removido para a morgue do hospital do Cuíto.