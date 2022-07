Domingos Kaquinta, de 37 anos, secretário do soba do bairro São José, no município do Cuíto, foi morto a tiro na via pública, nesta quarta-feira, 13. Os presumíveis autores do crime são dois cidadãos nacionais, um efectivo da Polícia Nacional (PN) e um professor, que já foram presos.

Na origem do crime, segundo as autoridades, está um terreno, propriedade da vítima, de que os acusados se queriam apropriar.

"A vítima avisou-os que caso continuassem com as suas intenções "usaria o feitiço para pará-los. Em resposta, os alegados homicidas, disseram que antes que isso acontecesse o matariam. No dia seguinte o secretário apareceu morto", contou o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, Manuel Halaiwa, ao Novo Jornal.

Após uma investigação em torno do caso, foi possível, segundo Manuel Halaiwa, apurar que o efectivo da PN e o professor são os responsáveis pelo homicídio do secretário do soba.

"Salientar que das investigações conduzidas pelo SIC-Bié, apurou-se que um dia antes a vítima teve uma contenda com os implicados, tudo por uma parcela de terra".

"Este facto, segundo os peritos do SIC-Bié, ligados ao Departamento de Medicina Legal (DML) deu origem a sua morte", conta, destacando que os dois homens foram constituídos arguidos, depois de presentes junto do magistrado do Ministério público (MP) que lhes aplicou a medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.