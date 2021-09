O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou esta terça-feira a detenção de um homem acusado de burla qualificada, numa prática continuada "pelo menos desde 2019" no âmbito da qual já foram identificados 12 lesados, "persuadidos a supostos enquadramentos na função pública", no bairro São Júlio, Cuito, na província do Bié.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, superintendente de investigação criminal Manuel Halaiwa, explicou que o homem, de 57 anos, se fazia "passar por tenente-coronel das Forças Armadas Angolanas (FAA), como chefe do pessoal da Caixa de Segurança Social, título ou habilitação que não tem".

De acordo com Manuel Halaiwa, a detenção do falso militar ocorreu devido à burla de 70 mil Kwanzas a um cidadão de 30 anos, que denunciou o suspeito após notar que estava diante de uma burla.

O responsável sublinhou, entretanto, que durante a detenção do falso militar, o SIC-Bié e a PN encontraram em posse do homem cinco pares de fardamento das FAA, um par de algemas, passador de tenente-coronel e um passador de primeiro sargento.

"Diligências estão em curso para determinar o proprietário ou fornecedor dos meios em causa e sua detenção no sentido de responder pelo crime de extravio de meios militar e facilitar o crime de burla", informou.

O cidadão em causa, segundo o oficial responsável pela comunicação do SIC-Geral, será presente hoje, quarta-feira,15, ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Bié, para conhecer as eventuais medidas de coacção.