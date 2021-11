A Bienal de Luanda - Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz vai ser inaugurada este sábado, 27 de Novembro, pelo Presidente da República, João Lourenço, na presença dos Chefes de Estado do Congo, da República Democrática do Congo (RDC), de São Tomé e Príncipe e de Portugal. A abertura oficial está marcada para as 12:00 no Hotel Intercontinental.

A coordenadora da Comissão Interministerial Encarregue de preparar a Bienal de Luanda, Carolina Cerqueira, disse esta sexta-feira que estão confirmadas as presenças dos Presidentes Denis Sassou Nguesso, do Congo, Félix Antoine Tshisekedi, da República Democrática do Congo, Carlos Manuel Vila Nova, de São Tomé e Príncipe, e Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal.

Carolina Cerqueira, que falava aos jornalistas no final de uma reunião, na manhã desta sexta-feira, no Edifício CIF Luanda, destinada a avaliar todos os detalhes ligados à preparação organizativa, técnica e temática do evento, revelou que, a este propósito, já chegaram a Angola o vice-presidente da Namíbia, Nangolo Mbumba e a vice-presidente da Costa Rica, Epsy Campbell Barr.

Estarão ainda presentes representantes da Organização das Nações Unidas, da UNESCO, da Comissão da União Africana e de várias outras organizações regionais africanas, bem como organizações de jovens de vários países africanos, assim como de ministros da Cultura e da Juventude.

Um dos temas da Bienal de Luanda é a interacção entre a diáspora e o continente africano.

Segundo a ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, Moçambique far-se-á representar pelo seu ministro da Defesa, Cristóvão Chume.

As condicionantes provocadas pela pandemia de covid-19 obrigam a que a Bienal decorra de forma híbrida: presencial e virtual, tendo sido desenvolvida uma plataforma tecnológica que permitirá a transmissão em tempo real, com tradução simultânea nas três línguas de trabalho definidas (português, inglês e francês) e também nas línguas nacionais.

Sob o tema central "Arte, Cultura, Património: Alavancas para a África que Queremos", a Bienal terá "espaços de reflexão, de exposição e de difusão de criações artísticas, boas práticas, ideias e saberes relacionados com a cultura de paz", segundo a nota de imprensa.