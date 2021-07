O Banco Nacional de Angola (BNA), que abriu, em Abril deste ano, um concurso de desenho que vai decidir a face da moeda metálica comemorativa do 20º aniversário do dia da Paz e da Reconciliação Nacional, a assinalar-se no próximo ano, apurou cinco propostas das 242 apresentadas.

No seu site oficial, o banco central informa que "na sequência do lançamento do concurso de desenho para a moeda metálica comemorativa do 20.º Aniversário da Paz, que se assinala no dia 4 de Abril de 2022, foram apresentadas 242 propostas, provenientes de todo o País, das quais foram 202 apuradas e 40 desclassificadas, numa sessão aberta aos candidatos e demais interessados, nos termos dos ditames regulamentares".

"Tendo em consideração a criatividade e a adequação ao tema, a capacidade de reprodução e acabamento visual, bem como o cumprimento das formalidades processuais, das 202 propostas apuradas, o júri do concurso escolheu cinco finalistas, e consequentemente, submeteu-as à fase de votação aberta do público em geral.", diz a nota.

Neste sentido, após o processo de votação aberta, sagraram-se vencedores do concurso as seguintes propostas: primeira classificada: Opção E - O conceito criativo representa o "abraço fraterno entre os angolanos e o sentimento de união nacional, reforçado de forma inequívoca pelo advento da paz em Angola. Marca, igualmente, o fortalecimento da irmandade e do comprometimento pelo progresso do País.

A segunda classificada é a opção C - O desenho representa a paz e a reconciliação nacional, expressando o sentimento de júbilo e harmonia. As mãos representadas soltam a pomba, demonstrando a força da liberdade, rumo à prosperidade. A bandeira representa a Nação Angolana, agora em paz.

A terceira classificada, opção D, representada por "mãos erguidas em expressão de vitória pela conquista da paz. Cada uma das mãos representa cinco anos de paz, perfazendo o número 20, que simboliza o 20.º aniversário. O sol por detrás da pomba demonstra uma nova etapa e a pomba retrata a paz", refere o BNA.

Para o primeiro classificado está previsto o pagamento de cinco milhões de Kwanzas, para o segundo dois milhões de Kwanzas e para o terceiro um milhão de kwanzas.