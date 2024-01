Uma bomba soviética do modelo FAB - 250, considerada "rara e altamente potente", foi destruída, na localidade de Lushivi, a 103 quilómetros a sul do Luena, província do Moxico, pelo Grupo Consultor de Minas (MAG), depois de ter sido encontrada por um agricultor.

Capaz de destruir uma área de 250 metros quadrados, as FAB - 250, projectadas pelos soviéticos, com uma ogiva altamente explosiva, e usadas principalmente pela Força Aérea Russa, ex-repúblicas soviéticas e países clientes, como Angola, onde foram usadas durante a guerra civil, são capazes de destruir completamente uma área equivalente a 250 metros quadrados.

Além dessa bomba, considerada rara, foram igualmente destruídos no local 547 engenhos explosivos não detonados, maioritariamente projécteis de vários milímetros, granadas, morteiros, minas anti-tanque e anti-pessoal, removidos no bairro Kapango, nos arredores da cidade do Luena, e na comuna de Lucusse.

Em declarações à Imprensa, o gestor de Campo da MAG, Nicolau Mozingwa, disse que a instituição vai continuar a promover, até ao primeiro trimestre deste ano, trabalhos de identificação, clarificação e limpeza dos remanescentes da guerra no bairro Alto Luena, comunas do Lucusse e Luvuei, bem como no município de Camanongue.

Já o representante local da Agência Nacional de Acção Contra as Minas (ANAM), Chile Chicanha, elogiou a cooperação da população no processo de denúncias sobre a existência de minas nas suas comunidades, sobretudo em zonas rurais da província.

Moxico é apontada como a segunda província mais afectada com minas no país, depois do Cuando-Cubango.

Actualmente, a região conta com 227 zonas minadas em todos os municípios.