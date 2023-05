A partir do próximo ano académico, o curso de licenciatura em Educação de Infância na Faculdade de Serviço Social (FSS) da Universidade de Luanda (UniLuanda) começa a ser extinto, supostamente, devido a conflitos entre docentes e gestores aquando do processo de eleição dos membros de direcção.

Segundo uma fonte, que não quis ser identificada, as razões que estão a "forçar" a direcção da UniLuanda a encerrar a licenciatura em Educação de Infância e a ponderar a transferência, para outras instituições, de professores que leccionam disciplinas ligadas a este curso têm a ver com as fortes críticas dos docentes ao processo que elegeu o reitor, em Julho de 2022, e ao facto de alegadamente terem sido nomeadas aos cargos de chefes de departamento e de secções de unidades orgânicas da Universidade pessoas que não faziam parte da função pública. De acordo com a fonte, as alterações anunciadas na UniLuanda configuram "perseguição a todos os professores que não concordam com a gestão actual".

Ao NJ, entretanto, o reitor da UniLuanda desvaloriza as críticas e assegura que o processo de extinção de cursos "segue os trâmites legais internos" e que, "no momento próprio", quando estiver concluído, a imprensa será chamada para receber "explicações consolidadas". Alfredo Buza, que se recusou a responder directamente questões relacionadas com a acusação dos docentes, adiantou que a universidade ainda poderá extinguir ou abrir novos cursos, conforme a necessidade. "Estão a ser feitos levantamentos e cada órgão está a actuar ao seu nível", resume Buza, que fala, por exemplo, do Conselho Científico, do Departamento de Ensino e Investigação e do Senado.

