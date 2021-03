Com o objectivo de devolver a tranquilidade «roubada» pelo alto índice de criminalidade, surgem em vários bairros da capital Brigadas de Vigilância Comunitária. Pelo modo de actuação, moradores e especialistas divergem nas opiniões. Enquanto uns apoiam, outros pedem a sua dissociação, por entenderem que as brigadas são «um covil de criminosos que se fazem passar por agentes do bem».

Apesar das fortes críticas de certos sectores da sociedade, que alertam para os excessos nos modos de actuação, as Brigadas de Vigilância Comunitária (BVC) continuam a expandir-se pelos bairros de Luanda, ainda que de forma tímida.

Justificando-se com a alegada necessidade de combater o índice elevado de criminalidade nalgumas zonas da capital, munidos de diversos objectos contundentes, como tacos de basebol, martelos e apitos para se comunicarem, grupos de cidadãos, sobretudo do sexo masculino, têm efectuado patrulhas nocturnas, numa ideia que se popularizou no distrito urbano do Sambizanga, com o apoio do então administrador, Tomás Bica, e rapidamente se espalhou por outros bairros e municípios, como Cazenga, Cacuaco ou Catinton.

Em Setembro do ano passado, em face da pressão de algumas organizações de defesa dos direitos humanos, que denunciaram excessos praticados pelas BVC, no Sambizanga, por exemplo, as também denominadas "Turmas do Apito" viram as autoridades restringir-lhes o campo de actuação.

Na altura, conforme havia noticiado o Novo Jornal, ficou definido que os grupos de "cidadãos-patrulha" fariam apenas campanhas de sensibilização e a denúncia sobre crimes de que tivessem conhecimento, de modo a auxiliar o trabalho da Polícia.

No entanto, passados cerca de sete meses, o NJ constatou que os referidos grupos continuam a crescer, transformando-se numa "faca de dois gumes" que divide a opinião pública, sobretudo pelo modo de actuação.

