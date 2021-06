O País completa, brevemente, 46 anos de independência, mas, até agora, os mais de 170 mil habitantes do município do Cuango, só consomem energia de geradores nem nunca tiveram acesso à água potável.

A riqueza diamantífera do Cuango e o seu sector do Cafunfu andam de mãos dadas com a pobreza e a falta de infra-estruturas básicas naquele que é um dos 10 municípios da província da Lunda-Norte, deixando a Administração Municipal em "maus lençóis", mas essa defende-se alegando que pouco pode fazer porque o seu orçamento é insuficiente para atender a projectos estruturantes, atirando, deste modo, a bola para o Governo Central e o Provincial.

Quase 46 anos depois da independência nacional, os mais de 170 mil habitantes do município do Cuango não sabem, até hoje, o que é consumir energia eléctrica que não seja de rede alternativa, concretamente geradores, como jamais, na história do município, tiveram acesso à água potável, sendo que diariamente fazem uso do líquido precioso proveniente directamente dos rios e poços escavados da localidade, desabafam cidadãos ouvidos pelo Novo Jornal.

Benjamim Bernardo, vendedor de telefone na principal loja da operadora Unitel no centro do Cuango, considera o seu município uma espécie de "filho desprotegido" dos pais, dado que, na sua visão, a região não passa de uma "fazenda que produz bens com qualidade, mas cuja compensação acaba por ser esbanjada noutras regiões, sem nunca se ter em conta a sua origem".

O entrevistado diz não encontrar justificação para o quadro tenebroso vivido pelos natos do Cuango, que é uma das principais zonas diamantíferas do País, mas cuja população não beneficia de energia eléctrica nem de água potável, quando, na verdade, até é atravessada por rios. "Somos obrigados a pagar por residência 25 mil kwanzas a cidadãos estrangeiros para beneficiar de energia de geradores, das 18h até às 06 da manhã do dia seguinte", o que, explica, obriga a encarecer o custo de vida na região.

