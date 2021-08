Buracos que se espalham e engolem a estrada do São-Paulo, na Avenida Ngola Kiluanji, em Luanda, deixam agastados automobilistas e peões. Administração do Sambizanga garante que, nos próximos dias, situação será resolvida com a realização de obras na via.

A circulação na Avenida Ngola Kiluanji na ligação com a Cónego Manuel das Neves está cada vez mais difícil, contam os automobilistas que fazem diariamente o trajecto São Paulo-Cruzeiro e vice-versa.

Entre o mercado e a zona do Cine São-Paulo, na jurisdição da Administração do Sambizanga, a via encontra-se completamente degradada, como captaram as lentes do repórter de imagem do Novo Jornal, que trazem o retrato de um asfalto envelhecido; inúmeras crateras que se abriram devido às águas provenientes dos esgotos, amontoados de lixo e um cheiro nauseabundo.

O facto, contam os automobilistas, tem contribuído para a danificação das viaturas, por isso a marcha naquela via é feita de forma muito lenta, provocando um engarrafamento considerado "infernal" por aquelas paragens.

A situação não é nova. Aquele troço, apesar das obras de reabilitação, volta e meia, volta a apresentar os mesmos problemas, razão pela qual automobilistas, peões, comerciantes e moradores da zona se dizem "completamente irritados e agastados".

