Segundo a PN, 12 contentores de 20 pés e sete de 40 pés carregados de diversos materiais ferrosos camuflados estavam a ser transportados em 12 camiões pesados.

A apreensão desta mercadoria ocorreu no município de Cacongo, junto do posto de contenção sob o rio Chiloango, quando os efectivos da polícia interpelaram os condutores dos veículos pesados.

Durante a operação foi constatado que os proprietários da mercadoria estavam a carregar o produto sem licença para exportação dos metais para fora do País.

O porta-voz da PN-Cabinda, Marcos Coxito, disse que os camiões que foram apreendidos estão agora no posto de fronteira do Massabi, onde aguardam a decisão do Ministério Público.

A direção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Cabinda da Polícia Nacional esclarece ainda que "o material foi apreendido em cumprimento do decreto executivo n.° 119/21, de 6 de Maio, que estabelece a quota de resíduos a serem transferidos para exterior do País para fins de reutilização, reciclagem e valorização".