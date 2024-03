A governadora provincial, Mara Quiosa, disse que as pessoas morreram porque viviam em casas feitas com material precário que não suportaram a quantidade da água das chuvas.

As mortes ocorreram nos bairros do Povo Grande e Bocomboio, quando as paredes das residências desabaram.

Mara Quiosa garantiu que a secretaria provincial da Acção Social, Família e Igualdade do Género já está a trabalhar em apoio às famílias enlutadas.

No mês passado, segundo dados do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB), três pessoas, membros da mesma família, morreram em consequência das chuvas, no bairro 4 de Fevereiro.

Entretanto, as chuvas desde domingo cortaram parte da tubagem que transporta água a partir da ETA Sassa-Zau, por conta de uma nova ravina, o que afectou o fornecimento de água potável a diversos bairros do município do Chiazi.

João Franck, responsável da Empresa Provincial de águas de Cabinda, disse que a situação é complexa, mas será resolvida em breve.