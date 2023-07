Uma jovem de 17 anos foi detida em flagrante delito, no Hospital Provincial de Cabinda, no fim-de-semana por se fazer passar por enfermeira e roubar dinheiro, calçado, cartões de crédito e outros pertences dos funcionários e pacientes da unidade de saúde, soube o Novo Jornal.

A falsa enfermeira disse às autoridades, após ser detida, que praticava tais acções a mando do seu ex-namorado, sob ameaça de morte.

A jovem, que nunca estudou enfermagem, fez-se passar por enfermeira em regime de estágio.

Conta a direcção do hospital que as suspeitas começaram quando as verdadeiras enfermeiras e outros técnicos do hospital e até utentes começaram a reclamar do desaparecimento constante de valores, roupas, calçado, cartões de crédito e outros artigos.

A jovem de 17 anos infiltrou-se no grupo das enfermeiras estagiárias e tinha acesso a todas as áreas do hospital.

Conta a direcção do hospital que a jovem mulher se deslocava sempre ao vestuário das enfermeiras, vasculhava as roupas, pastas e até revirava as camas para roubar.

Uma das responsáveis do banco de urgência do hospital suspeitou da existência da falsa enfermeira no quadro do pessoal e solicitou apoio do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que, ao verificar minuciosamente as câmaras de vídeo-vigilância do hospital, encontrou a suspeita e deteve-a.

O Serviço de Investigação Criminal em Cabinda confirmou ao Novo Jornal a detenção do ex-namorado da acusada, com passagem na polícia como burlador, por ser apontado como sendo o mandante da jovem.