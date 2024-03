O caso ocorreu no bairro 4 de Fevereiro quando o gambiano, residente em Luanda, entrou em contacto com o comerciante, com a finalidade de comprar grandes quantidades de ouro, após um conhecido lhe ter dado o terminal telefónico do homem.

No processo da negociação, combinaram 82 milhões de kwanzas para dois quilos de ouro bruto original e o pagamento foi feito via transferência bancária, de acordo com o porta-voz da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), Quintino Ferreira.

Depois de receber os valores, o vendedor não cumpriu com o acordo, tendo vendido ao estrangeiro dois quilos de ouro bruto falso naquele valor.

O lesado só se apercebeu que a mercadoria era falsa depois de estar em Luanda, tendo de imediato feito uma participação às autoridades, que entraram em contacto com a direcção da polícia em Cabinda, no sentido de capturar o acusado.

O burlador foi capturado no último-fim-de-semana, tendo de seguida assumido a autoria do crime, confessando que "agiu com mais dois comparsas" que até ao momento se encontram em fuga. Porém, o DIIP assegura que diligências vão continuar para os localizar.

Durante a operação foram apreendidos os dois quilos de ouro falso e duas viaturas de marcas KIA e DYDTER, que foram compradas com uma parte dos 82 milhões de kwanzas.

Para dar mais credibilidade ao seu negócio, o implicado, segundo o DIIP, mentiu ao comprador dizendo que é proprietário de uma empresa de exploração de ouro em Cabinda.