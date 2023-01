Nesta semana, por exemplo, foram apreendidos, na via que liga as aldeias do Zôngolo e Tali-Sumba, três camiões que transportavam um total de 24 mil litros de gasolina, que também seriam comercializados no Congo.

Os condutores, bem como os proprietários dos camiões, colocaram-se em fuga, quando o carro da polícia se aproximava deles.

O outro caso foi na aldeia de Vosso Fuila, onde a PN apreendeu 85 mil litros de gasolina que se encontravam num posto de revenda de petróleo. Segundo a polícia, "os contrabandistas optam agora por abrir picadas em planícies onde não haja estradas, para escaparem, ludibriando as forças policiais".