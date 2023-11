A caça furtiva e a falta de santuários para a protecção do Elefante-da-Floresta estão a colocar em "risco crítico" de extinção essa espécie considerada rara em África e no País, em particular, alerta o director-executivo para área científica da Fundação Kissama.

Pedro Vaz Pinto lembra que Angola é dos poucos países africanos onde existem as duas espécies de elefantes, o da Savana e da Floresta, sendo que esse último, o Elefante-da-Floresta, vive, sobretudo, no Norte do rio Kwanza, nas províncias do Kwanza-Norte, Uíge, Bengo, Malanje e Cabinda. Devido a algumas características particulares, como uma distribuição mais confinada e um crescimento muito mais lento, a referida espécie é mais vulneráveis à perseguição, o que dá em caça furtiva, acelerando-se, assim, a sua extinção.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/