Oito cidadãos de nacionalidade chinesa, incluindo os proprietários de uma fábrica de biscoitos em Cacuaco, Luanda, colocaram em circulação dezenas de caixas de bolachas e "bang-bang" produzidos com farinha de trigo deteriorado e o SIC alerta as populações de Luanda para não consumirem este produto.

O Porta-voz do geral do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Manuel Halaiwa, disse ao Novo Jornal que "o SIC, com outros órgãos que velam pela protecção dos direitos dos consumidores e da saúde pública, vai trabalhar nos próximos dias para retirar dos mercados de Luanda estes produtos impróprios para consumo humano".

Manuel Halaiwa explicou que " os chineses, com as idades compreendidas entre os 26 e os 51 anos, são proprietários da empresa Ascendas Comércio e Indústria, que está localizada na via Expressa, em Cacuaco".

E foram apanhados em flagrante no estabelecimento com mais de 200 sacos de arroz de 25 kg e 10 sacos de farinha de trigo de 50 kg, deteriorados, 50 caixas de bolachas e 130 embalagens de bang-bang com rótulos e datas de caducidade adulteradas, que já foram apreendidos.

Nesta operação foram igualmente apreendidos um total de 6,8 milhões de kwanzas, valores arrecadados pelas vendas de alguns destes produtos, uma máquina industrial onde produziam os biscoitos e 10 telemóveis de diversas marcas.

Quantos aos cidadãos chineses, de acordo com o SIC, foi possível prendê-los por intermédio de uma denúncia anónima, que dava conta do crime no município de Cacuaco.