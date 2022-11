O voo da TAAG para Lisboa de 02 de Novembro sofreu um atraso devido ao choque de um camião da Sonangol com o avião da Hyfly, um Airbus A330, obrigando à substituição do aparelho à última da hora tendo a companhia aérea nacional aberto um inquérito para apurar responsabilidades.

Este voo estava previsto para as 23:30 de quarta-feira e foi iniciado com, segundo a TAAG, "um ligeiro atraso", embora esta questão seja quase irrelevante quando comparada com o facto de um veículo da Sonangol, que está ao serviço do abastecimento de combustível aos aviões, ter embatido no A300, estando agora a ser investigado o contexto deste incidente.

Uma das questões a apurar por este inquérito é o grau de risco de um acidente mais grave que envolveu as razões desta atraso na partida do voo DT 650, Luanda-Lisboa-Luanda, que só seguiu depois de a TAAG ter colocado no lugar do avião da Hyfly um dos seus Boeing 777, que estava programado para um voo no dia seguinte.

Esta substituição, garante ainda a TAAG, não levou a posteriores reagendamentos de quaisquer voos programados.

Não foram registados problemas com nenhum dos passageiros, havendo apenas registo de danos materiais no avião da Hyfly, sublinhando a TAAG que não teve qualquer responsabilidade neste incidente.

O ocorrido foi comunicado às entidades competentes, nomeadamente a Sociedade Gestora de Aeroportos e à Agência Nacional de Aviação Civil.