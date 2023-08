Leucemias, linfomas, retinoplastias, bem como tumores ósseos do sistema nervoso central e dos rins lideram as patologias oncológicas na idade pediátrica no IAAC, que cuida de 150 crianças com cancro. Médico explica que 5 a 8% dos casos da doença estão ligados à genética hereditária.

Pelo menos 150 crianças com diversos tipos de cancro são acompanhadas pelo Instituto Angolano de Controlo de Câncer (IACC). O número representa 10% dos 1.500 casos diagnosticados anualmente em todo o País. As leucemias, linfomas, retinoplastias e tumores ósseos do sistema nervoso central e dos rins lideram as patologias oncológicas na idade pediátrica, revela ao Novo Jornal o director-geral do IACC, Fernando Miguel.

O responsável máximo da única unidade pública do cancro no País considera os números preocupantes e lamenta o facto de a doença ainda ser um "tabu", o que faz que muitos casos não cheguem até à instituição, sendo que os que lá vão "chegam já em fase avançada". Para fazer face à situação, diz que o IACC que dirige reforçou as campanhas de prevenção.

O também médico afirma ainda que perto de 5 a 8% dos casos de cancro diagnosticados pela instituição estão ligados à genética hereditária, mas a maior parte acontece de forma esporádica. "Não apresenta sintomas, por isso a ideia é continuarmos a apelar à consciência das populações para o rastreio, tendo em conta a existência da doença, pois, quanto mais cedo diagnosticado, melhor", sublinha.

Para os adultos, segundo o director-geral do IACC, dos 1.500 casos de cancro registados, 85% (1.275) chega àquela unidade em estado avançado. De acordo com Fernando Miguel, a patologia ocorre maioritariamente em mulheres, representando 64% (960), e 24% (360) em homens, ficando as crianças com 12% (180).

"O cancro da mama continua a liderar a lista, com 20,5%, seguido do do colo do útero (16,5%) e o da próstata (5%)", enumera Fernando Miguel, que lamenta que os homens continuem a ter vergonha de fazer o exame da próstata.

Quanto às origens, o responsável diz que a maior parte dos casos que dão entrada no IACC vem de Luanda. "Sabemos que muitos vêm de outras províncias, em busca de tratamento médico, por sermos a única unidade pública a nível do País, mas, por se alojarem em casas de famílias, no acto das consultas, são cadastrados como de Luanda".

