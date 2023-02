Um capitão das Forças Armadas Angolanas (FAA) está a ser acusado de matar, a tiro, um agricultor na aldeia de Boa Esperança, município do Chitembo, província do Bié.

Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Simão Lucas Londaca, em declarações à ANGOP, a vítima, que se encontrava numa cabana em sua lavra, juntamente com a mulher, foi alvejada com quatro tiros de arma de fogo do tipo AKM.

Depois dos disparos, que atingiram a região peitoral, o acusado ainda carbonizou o corpo, na tentativa de despistar as investigações.

A mulher da vítima mortal também foi ferida e deu entrada no hospital municipal do Chitembo.

Simão Lucas Londaca informou que a vítima reclamava de uma parcela de terra agrícola que havia comprado ao oficial das FAA por 350 mil kwanzas, que o vendeu a uma segunda pessoa.

O homem encontra-se foragido.