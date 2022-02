Foi ainda no calor da época colonial que Carlos Oliveira Madaleno se tornou fiscal do Mercado Municipal do Kinaxixi, seguindo as pegadas do pai, Carlos Ferreira Madaleno, então funcionário da Câmara de Luanda.

Com o País a respirar os ventos da Independência Nacional, Carlos Oliveira Madaleno, já nas vestes de comerciante, iniciou-se nos negócios com destaque para a criação do Grupo Maravilha, que tinha no seu portfólio, entre outros, investimentos nos segmentos da construção e segurança.

Da sua carteira de negócios, salta à vista a conhecida Pastelaria Maravilha, instalada bem no coração do Kinaxixi, zona nobre de Luanda.

Entretanto, a pastelaria viria a conhecer encerramento com a demolição do memorável Mercado do Kinaxixi, no ano 2008.

O legado empreendedor de Carlos Oliveira Madaleno terá sido determinante no percurso empresarial dos filhos, os conhecidos Irmãos Madalenos, detentores de uma vasta carteira de negócios espalhados em várias geografias.

Carlos Oliveira Madaleno morreu aos 80 anos.