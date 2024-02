O Grupo União Recreativo do Kilamba, do distrito do Rangel, venceu a classe A do Carnaval de Luanda, edição 2024, com 896 pontos, cujo desfile aconteceu segunda-feira, na Nova Marginal, depois de já o ter feito em 2023.

O resultado foi anunciado esta quarta-feira, em cerimónia decorrida na Liga Angolana de Amizade e Solidariedade com os Povos (LAASP).

Em segundo lugar ficou o Grupo União Mundo da Ilha, com 864 pontos, e em terceiro o União Kiela, com 790 pontos.

Nesta 46ª edição do carnaval de Luanda, o primeiro classificado da classe A, receberá o prémio no valor de 15 milhões de Kwanzas, ao contrário dos 5 milhões do ano de 2023. Ao segundo classificado cabe a quantia de 10 milhões de Kwanzas, enquanto o terceiro, 5 milhões.

O União Recreativo do Kilamba regressou, este ano, com o seu semba na ponta do pé, com um enredo que ressalta as potencialidades agrícolas do país, um elemento essencial para diversificação da economia.

Com Dom Caetano a assumir a canção, o União Recreativo Kilamba consumou a estreia de Mony de Oliveira no comando, rendendo o destemido Poly Rocha. Mony de Oliveira mostrou-se seguro e confiante, sinal de que o legado foi bem transmitido. O grupo mantém uma forte aposta na modernidade do Carnaval de Luanda.

O grupo carnavalesco União Recreativo do Kilamba é detentor de três títulos na classe A (2018), (2019) e (2022).

Na classe B, conquistou o primeiro e segundo lugares em 2016 e 2017, respectivamente.

A agremiação conta com mais de 700 membros.