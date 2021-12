Caso IURD: Julgamento é hoje retomado com continuação do interrogatório ao bispo

O julgamento do caso Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola IURD é retomado hoje, quinta-feira, 09, com a continuação do interrogatório do ex-líder espiritual da Igreja Honorilton Goncalves, que começou a ser ouvido pelo Tribunal Provincial de Luanda no mês passado.