O processo judicial que envolve o general Manuel Hélder Viera dias Júnior "Kopelipa", antigo homem de confiança do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos (JES), acusado pelo Ministério Público (MP) de ter montado um esquema fraudulento que lesou o Estado em vários milhões de dólares, continua em instrução contraditória na Câmara Criminal do Tribunal Supremo, após recurso da defesa, no passado mês de Dezembro, depois do juiz instrutor considerar que há elementos bastantes da acusação para que o processo siga para julgamento.

O Tribunal Supremo (TS) confirmou que o despacho de pronúncia emitido no dia 20 de Dezembro, pelo juiz, determinava que o processo seguiria para julgamento, mas a defesa recorreu da decisão.

"A informação que recebemos da Câmara Criminal foi que a defesa do arguido interpôs recurso e aguarda-se a todo momento pela resposta do juiz da causa", disse ao Novo Jornal o porta-voz do TS, Leandro Lopes.

Manuel Hélder Viera dias Júnior "Kopelipa", antigo homem de confiança do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos (JES), Fernando Gomes Santos e as empresas offshore Plasmart Internacional e Utter Right Internacional, são acusados pelo Ministério Público (MP) de terem montado um esquema fraudulento que lesou o Estado em vários milhões de dólares.

O juiz de garantia, Nazaré Pascoal, responsável pela instrução contraditória deste processo, concluiu que há elementos bastantes na acusação para que o processo vá mesmo a julgamento, tal como defendeu o Ministério Público durante a fase de instrução.

Os advogados de defesa, notificados da decisão no dia 15 deste mês, consideraram que o Supremo não tem elementos para levar os seus clientes a julgamento, por isso recorreram da decisão.

Uma fonte do TS, que solicitou anonimato, avançou ao Novo Jornal que, caso o recurso seja rejeitado pelo juiz instrutor, o processo deverá ir a julgamento ainda este ano, de acordo com a agenda do tribunal.

"Kopelipa" foi responsável pelo Gabinete de Reconstrução Nacional (GNR) e é acusado pelo Ministério Público (MP) da prática dos crimes de peculato, burla por defraudação, associação criminosa, branqueamento de capitais e tráfico de influência.

A acusação criminal contra o general "Kopelipa" é de 08 de Julho de 2020 e diz que tudo começou com o acordo de financiamento celebrado em 2003 entre o Estado e a República Popular da China, do qual surgiram, a partir de 2004, várias linhas de crédito com o Exim Bank, CCBB-Banco de Desenvolvimento da China e com a Sinosure- Agência Seguradora de Crédito à Exportação.

O esquema que prejudicou o Estado terá sido montado quando "Kopelipa" foi nomeado pelo então Presidente da República José Eduardo dos Santos (já falecido) para responsável do Gabinete de Reconstrução Nacional.

Conforme a acusação, Manuel Hélder Vieira Dias Júnior e outros dois arguidos no processo "concertadamente engendraram um plano para enganar o Estado e, a pretexto de uma reestruturação, apropriaram-se de imóveis construídos com fundos públicos e comercializaram-nos como se fossem deles.

O general Kopelipa foi chefe da Casa Militar do antigo PR, José Eduardo dos Santos.