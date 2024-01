Caso Laurindo Vieira: Polícia deteve no Kwanza-Norte o cabecilha do grupo suspeito do assassinato do reitor

A Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), órgão de investigação afecto ao comando geral da Polícia Nacional, deteve esta quinta-feira, 18, na província do Kwanza-Norte o cabecilha do grupo que assassinou na via pública o académico Laurindo Vieira, no passado dia 11, na zona do Patriota, Luanda, soube o Novo Jornal.