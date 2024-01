A Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA) destaca, em comunicado, que "não se vislumbra nenhuma intenção de se asfixiar o semanário Novo Jornal", considerando que "qualquer menção a supostas intenções de cerceamento à liberdade de imprensa em Angola é extemporânea, pura especulação e tentativa de manipulação da opinião pública". Reagindo ao comunicado, o jornalista e membro do Conselho Directivo da ERCA, Reginaldo Silva, denunciou que a instituição "extravasou as suas competências" e "prestou um péssimo serviço público" nesse pronunciamento sobre o caso do semanário.

Reginaldo Silva reagiu ao comunicado de imprensa tornado público pela Entidade Reguladora da Comunicação Social Angolana (ERCA), datado de 5 de Janeiro do corrente ano. No comunicado, a ERCA destaca que "a resolução de litígio nas sociedades em causa (Wyde Capital e New Media Angola) é da exclusiva competência do Tribunal da Comarca de Luanda, acrescentando que "não vislumbrava nenhuma intenção de se asfixiar o semanário Novo Jornal", admitindo até a hipótese de manobras de "pura especulação e tentativa de manipulação da opinião pública" por parte desse órgão de comunicação social.

O jornalista afirma que, neste comunicado, a ERCA "uma vez mais optou por demitir-se das suas responsabilidades, a principal das quais é a salvaguarda da própria liberdade de imprensa. "A ERCA pode, por iniciativa própria, pronunciar-se sobre qualquer situação mais conflituosa que esteja a ocorrer na comunicação social, mas antes tem de notificar as partes envolvidas, instaurando-se o necessário processo para apurar os factos em nome da transparência e do contraditório", escreve Reginaldo Silva, em nota que o NJ publica na íntegra.

Em momento algum, o NJ e o seu director foram contactados para efeitos de contraditório, tendo acolhido este comunicado com muita surpresa e indignação. Tal atitude por parte da ERCA coloca em causa a sua imparcialidade e transparência em todo o processo, reforçando a gravidade das denúncias do membro do Conselho Directivo da instituição, quando escreve que a ERCA "ao tentar valorizar o mérito da causa, colocando-se claramente ao serviço de uma das partes, ignorando completamente os argumentos da outra, numa altura em que o processo ainda está muito longe de ter transitado em julgado".

